GROTTAMMARE – “Il tratto che va dall’intersezione di via XX Settembre alla Statale 16 non risulta rispondente alle dimensioni richieste ad un doppio senso di circolazione”: Alessandra Manigrasso, consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle, ha presentato una interrogazione a risposta scritta e orale al sindaco di Grottammare Enrico Piergallini in merito a via Ballestra, nel centro cittadino.

“Il decreto ministeriale 6792 del 5 novembre 2001 fa riferimento alle misure delle strade e che gli spazi adibiti a posteggio sono di larghezza inferiore a quanto stabilito dal codice della strada – scrive la Manigrasso – Nonostante più volte questa richiesta sia stata inoltrata agli amministratori sia durante gli incontri dei Comitati di Quartiere, sia per iscritto, sia che con interventi su organi di stampa locali”.

Aggiunge l’esponente pentastellato: “Come mai non è stata data una risposta alle reiterate, negli anni, giuste richieste dei residenti di viale Ballestra? È in essere un intervento dell’Amministrazione che dia risposte alle sollecitazioni dei cittadini? Come intende intervenire il Sindaco sul problema che abbiamo sottoposto e come pensa di risolverlo?”

