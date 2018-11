Sul luogo la Polizia Municipale per i rilievi, disagi alla circolazione in viale dello Sport per gli interventi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata del 22 novembre si è verificato uno scontro fra due veicoli davanti all’Ipsia “Guastaferro” di San Benedetto lungo viale dello Sport.

Cause in fase di accertamento, in corso, da parte della Polizia Municipale sambenedettese. Auto danneggiate ma secondo le prime indiscrezioni non ci sarebbero conseguenze a persone.

Rallentamenti alla circolazione a causa degli interventi.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 309 volte, 341 oggi)