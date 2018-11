Oggi si comincia eliminando dall’esterno i parapetti in cemento, poi dall’interno butteranno giù la struttura in ferro ormai corrosa e le gradinate. Nell’operazione rischiano di venire giù anche gli elementi storici sottoposti a vincolo della Soprintendenza che in ogni caso verrebbero salvati per poi essere riassemblati una volta ultimati i lavori. Piunti: “Si lavora anche sabato e domenica”