GROTTAMMARE – Mentre questa settimana, in negozi, centri commerciali e online impazzano gli sconti per il Black Friday, viene lanciata dalla Omnibus Omnes una originale iniziativa all’insegna degli Obiettivi Sostenibili ONU: “Io Compro Sostenibile” che si svolgerà il 30 novembre nel pomeriggio a Piazza Fazzini a Grottammare, con il patrocinio Unric-Onu Italia e del Comune di Grottammare. Un banco di regali, aperto a tutti, dove chiunque può prendere gratis o a sua volta regalare oggetti utili, nuovi o usati e in buono stato, da libri a abbigliamento per bambini, da dvd a oggetti per la casa. Il senso profondo della manifestazione è la sensibilizzazione e l’invito all’acquisto sostenibile e al riciclo, contro gli sprechi che danneggiano l’ambiente e contro un consumismo che crea tanti rifiuti nonchè disparità sociale tra chi può acquistare e chi ha difficoltà economiche.



“Io Compro Sostenibile” si collega al Buy Nothing Day, la Giornata del Non Acquisto, ma anche alla Campagna Europea di Sensibilizzazione “Spreco Zero 2018”.

Dice la Presidente Omnibus Omnes Raffaella Milandri: “Mi appello a tutti i cittadini, chiunque ha qualcosa da donare o può aver bisogno di qualcosa. Invitiamo a seguirci su facebook nel gruppo “Io compro sostenibile” dove stiamo pubblicando le liste degli oggetti gratuiti messi a disposizione da volontari. O a contattarci per mettere a disposizione dei regali. Gli oggetti ingombranti, come pneumatici o elettrodomestici, non saranno portati al banco ma vanno prenotati per il ritiro. La iniziativa è importantissima per contrastare sprechi e rifiuti, e per tornare allo spirito di solidarietà comune che deve entrare nel senso del vivere comune”.

La iniziativa “Io Compro Sostenibile”, se avrà un buon consenso,continuerà e verrà riproposta nel tempo. Si esprime la Amministrazione Comunale di Grottammare attraverso le parole del Sindaco Enrico Piergallini e dell’Assessore Alessandra Biocca: “Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta della Omnibus Omnes. “Io Compro Sostenibile” è una giornata per riflettere sulle abitudini di consumo e sulla possibilità di fare acquisti in maniera più ragionata, sviluppando una maggiore coscienza critica, nel rispetto dell’ambiente ma anche dei popoli meno fortunati. Ci sarà un banco di regali ecosostenibili per tutti, frutto della collaborazione di volontari molto attenti al riciclo e allo spreco, come la Presidente del Circolo Anziani Franca Picchi. Dobbiamo riflettere su cosa ci sia veramente necessario per vivere sereni”.

