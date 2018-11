L’inchiesta ha permesso di fare luce su una fitta rete di spacciatori, in particolare localizzati nei quartieri ‘Annunziata’ e ‘La Rocca’ di Giulianova

TERAMO – Dalle 5.30, circa 80 carabinieri del Comando Provinciale di Teramo, assieme a quelli di Roma, Ascoli Piceno e Fermo, stanno conducendo un’operazione per l’esecuzione di numerose ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del tribunale di Teramo su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di indagati a vario titolo per concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’inchiesta ha permesso di fare luce su una fitta rete di spacciatori, in particolare localizzati nei quartieri ‘Annunziata’ e ‘La Rocca’ di Giulianova, che erano riferimento di molti acquirenti che giungevano anche dai comuni vicini.

I dettagli dell’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 di oggi, 21 novembre, presso la Procura della Repubblica di Teramo.

