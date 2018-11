SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una visita importante per la Capitaneria di Porto di San Benedetto: nella mattina del 21 novembre l’Ammiraglio Ispettore Capo della Guardia Costiera, Giovanni Pettorino, già in passato con ruoli importanti nelle Marche. Ad attenderlo, il Comandante della Capitaneria di Porto di San Benedetto, Mauro Colarossi, e il Capitano di Vascello Enrico Moretti.

“Dallo scorso 9 febbraio sto visitando più Uffici Marittimi possibili, ben 52 fino ad ora, per comprendere al meglio il lavoro che stiamo eseguendo lungo gli 8 mila chilometri di costa italiana” spiega Pettorino, il quale aggiunge: “Sono partito proprio dalle Marche e ho avuto modo adesso di parlare col sindaco di San Benedetto al quale auspico la massima collaborazione con questa Capitaneria di Porto”.

Enrico Moretti dal canto suo spiega: “Il porto di San Benedetto è particolare perché ha due ingressi ma non in contatto tra loro. Il nostro compito è anche quello di far vivere il porto a disposizione dei cittadini: è bello che passeggino e che osservino le attività portuali, compresi i turisti che ritengono attrattiva questa eventualità offerta dalla città”.

Il Comandante Mauro Colarossi sottolinea come “pur se sono a San Benedetto da circa un mese, noto che qui si può lavorare in maniera serena con tutti gli attori coinvolti attorno al Porto, dalle autorità di polizia all’Amministrazione Comunale. Devo dire che la cittadinanza vive il porto in maniera attiva, San Benedetto è una città a vocazione peschereccia e turistica forte”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 39 volte, 39 oggi)