SAN BENEDETTO – Il mercato immobiliare nel centro di San Benedetto si conferma anche nel primo semestre del 2018 particolarmente vivace. Dall’analisi condotta dal Collegio dei Geometri di Ascoli su dati dell’Agenzia delle Entrate emerge che nella zona dello shopping sambenedettese ovvero nell’area centrale compresa tra l’isola pedonale con viale Moretti e via Montebello le quotazioni delle abitazioni civili in ottimo stato conservativo hanno una quotazione tra un minimo di 2.300 euro al metro quadrato e un massimo di 3.300 euro al metro quadrato. Per le abitazioni di tipo economico con uno stato conservativo normale le quotazioni scendono e sono comprese tra i 2.050 e i 2.800 euro al metro quadrato. “Come è facile dedurre dai dati San Benedetto si conferma una città viva – spiega il presidente Leo Crocetti del Collegio dei Geometri – dove l’alta affluenza di autovetture verso la zona centrale determina non poche difficoltà per i residenti”.

Le difficoltà riscontrate dai residenti della zona per il parcheggio dell’auto condizionano, ovviamente, le quotazioni. Per i box auto, ad esempio, nel centro della città della Riviera delle Palme, le quotazioni variano da un minimo di 1.100 euro ad un massimo di 1.500 euro. Per i posti auto coperti la quotazione varia tra i 770 e i 1.050 euro mentre per i posti auto scoperti si può spendere tra i 560 e i 750 euro al metro quadrato. Interessante anche l’analisi relativa alle locazioni nella zona centrale di San Benedetto. Per un’abitazione civile in ottimo stato di 100 metri quadrati il canone mensile varia tra i 660 e i 1.000 euro mentre per un’abitazione di tipo economico il prezzo scende ed è compreso tra i 440 e i 680 euro.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 241 volte, 241 oggi)