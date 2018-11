Alto 1 metro e 87, Celjak era svincolato dopo aver giocato le ultime tre stagioni, sempre da titolare, con la maglia dell’Alessandria. Circa 150 le presenze per lui nella terza serie italiana, in cui ha vestito pure le casacche di Benevento e Pergocrema

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb ha ufficializzato l’ingaggio di Vedran Celjak, difensore croato classe 1991 di professione terzino destro.

Alto 1 metro e 87, Celjak era svincolato dopo aver giocato le ultime tre stagioni, sempre da titolare, con la maglia dell’Alessandria. Circa 150 le presenze del croato nella terza serie italiana, in cui ha vestito pure le casacche di Benevento e Pergocrema. Per lui pure 8 gettoni in B fra Padova e Grosseto.

Celjak si lega al club di Fedeli fino a giugno. La collocazione tattica? Il ragazzo si distingue per forza e gamba. Ha quasi sempre agito sulla fascia destra, sia da terzino che magari da esterno di centrocampo nel 4-4-2 che Roselli predilige e a cui potrebbe tornare in un futuro prossimo. Data l’altezza non è escluso che possa essere provato anche come terzo dietro in difesa nell’attuale 3-5-2.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 311 volte, 335 oggi)