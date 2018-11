GROTTAMMARE – Per il penultimo appuntamento de “Le giornate della partecipazione”, l’attenzione si sposta sul quartiere Ischia I e la zona Montesecco. L’assemblea con i residenti è fissata a giovedì 22 novembre, nel Centro sociale Ischia I, in via Domenico Bruni, inizio ore 21.15.

L’ipotesi di creare un tratto di senso unico per la via Piemonte (la strada che costeggia a ovest la linea ferroviaria) è tra gli argomenti che verranno trattati nel corso dell’incontro. Tale possibilità potrebbe agevolare e rendere più sicura la viabilità nei pressi dell’intersezione con via Lombardia.

Il giorno seguente, venerdì 23 novembre, si terrà, invece il primo dei 4 incontri, curati dall’associazione culturale “I luoghi della scrittura”, che affiancano e completano il calendario delle assemblee di quartiere.

Si tratta della presentazione del libro “Italia civile. Associazionismo, partecipazione e politica”, a cura del prof. Roberto Biorcio che insieme a Tommaso Vitale ha ricostruito la storia della partecipazione associativa in Italia, da Tangentopoli a oggi, considerando in particolare un’area molto ricca di reti associative come quella lombarda. Coordina l’incontro Silvio Venieri.

Il libro si caratterizza per l’approccio sociologico, che scava nei pensieri e nei comportamenti dei singoli cittadini impegnati in gruppi, comitati, club, centri sociali, cooperative, movimenti e associazioni. Speciale attenzione è dedicata alle disuguaglianze di genere, alla dimensione religiosa e al rapporto dei volontari con la cultura politica della sinistra. Interviste, sondaggi e osservazioni raccolti nel corso di vent’anni sono usati per delineare il profilo, le differenze e le trasformazioni nel tempo degli attivisti di tutti i settori associativi. L’appuntamento è aperto a tutti. Sala consiliare, ore 18.

