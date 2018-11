Reparti lunghi, errori gratuiti, letture personali dilettantesche delle situazioni di gioco, corse a vuoto avevano creato un essere informe più che una squadra, con la paura della sua stessa ombra. Roselli però non ha mai illuso nessuno e ha sempre parlato con sincerità. Attraverso la verità. E attraverso la condivisione di questa con la sua squadra sta guidando alla luce una compagine che era totalmente al buio. “C’è da lavorare” e ancora “non posso dire che questa squadra è da primi posti”, “sbagliamo tante cose” e così via. Per settimane il mister ha raccontato solo la verità di quello che vedeva, tirandosi dietro (da qualcuno) pure l’appellativo di pessimista.

Adesso però la Samb, sottoposta alla cura della verità di Giorgio Roselli, pian piano sta risalendo la china e i principi applicati sul campo che si sono visti nelle ultime uscite sono un sintomo chiaro di una squadra che finalmente ha trovato organizzazione. Attraverso una difesa più alta e dunque reparti più corti che consentono di correre meno e correre bene, attraverso pure una maggiore attenzione alle interpretazioni delle situazioni da parte dei suoi ragazzi che, infatti, stanno crescendo anche individualmente, questa squadra ha trovato la tranquillità non solo per non prenderle da tutti, ma anche per provare a proporre qualcosa di più evoluto. Siamo ancora, forse, in una fase embrionale o appena post embrionale ma certi cambi di gioco a cercare Rapisarda sulla corsia destra che abbiamo visto domenica scorsa, oppure l’azione del secondo gol col terzino che crossa e con l’altro che chiude non sono giocate casuali. Della serie prima pensiamo al pane, poi al dessert.