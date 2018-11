In particolare per i pullman provenienti da nord. Le auto che giungono da sud devono attendere il loro passaggio prima di immettersi nella carreggiata

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dalle ore 10 del 19 novembre è in vigore la nuova viabilità vicino al Ballarin, snodo cruciale del collegamento tra San Benedetto e Grottammare. Parliamo di via Marchegiani, divenuta a doppio senso di marcia a causa della chiusura di via Morosini per la pericolosità della Tribuna Ovest, prossima alla demolizione.

Nella mattinata del 20 novembre sono giunte alcune segnalazioni riguardanti i bus di linea che hanno qualche problema di transito arrivando da nord. Le auto provenienti da sud devono aspettare il passaggio dei pullman prima di poter accedere in via Marchegiani.

Per fortuna non ci sono stati incidenti ma soltanto rallentamenti alla circolazione al momento.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 87 volte, 87 oggi)