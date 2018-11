SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con la vittoria per 3 set a 1 ottenuta sabato sera, 17 novembre. I ragazzi di Netti sono al terzo posto provvisorio nel loro girone di Serie D. Loreto esce sconfitto dalla Curzi nonostante un doppio 25-21 e la vittoria 25-17 nella terza frazione. Sabato 24 i rossoblu affronteranno Porto Recanati, fanalino di coda, per sperare in alto.

Negli altri campionati, sconfitta al quinto set per le ragazze di Prima Divisione contro Selettra dopo una gara tiratissima, tra botte e risposte continue. Purtroppo le ospiti hanno avuto la meglio e le rossoblu hanno preso soltanto un punto, salendo così a quota 4.

Nei campionati giovanili, sempre nella giornata di sabato 17, sconfitta per 2 a 0 della Happy Car U14 femminile B per mano della Libero Volley.

Domenica 18 doppia sconfitta dell’Under 13 maschile contro Ascoli e Grottazzolina. Doppia vittoria per le “rosse” Under 13 contro Athena e Cento Volley. Sconfitta contro Grottammare e vittoria su Idropompe per la squadra blu.

Il fine settimana ha registrato anche gare di Seconda Femminile. Happy Car vincente con la squadra blu nel derby con l’Athena. Nette sconfitte per 3 a 0 per le squadre Red e Bianca, rispettivamente contro Monte Urano e Ciù Ciù Offida.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 18 volte, 18 oggi)