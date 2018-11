Lo scontro a Santa Croce nel pomeriggio. Ferite in maniera piu lieve la madre, 30enne di Martinsicuro, e la sorellina di 4 mesi

CIVITELLA DEL TRONTO – Frontale tra due auto a Santa Croce, bimbo di 8 anni trasportato all’ospedale di Teramo per un trauma facciale.

È ancora tutta da ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi quando una Fiat Stilo si è scontrata frontalmente con una Panda che viaggiava in direzione opposta. Nell’impatto è rimasto ferito un bimbo di 8 anni che si trovava nella Stilo insieme alla madre, una 30enne di Martinsicuro e la sorellina di appena 4 mesi. Il bimbo ha riportato un trauma facciale ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Teramo. La madre e la piccola hanno riportato ferite più lievi e sono state trasportate a Sant’Omero, illesa la donna che viaggiava a bordo della Panda (una 38enne residente a Macerata). Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Nereto che hanno aiutato il personale del 118 nelle operazioni di soccorso, anche i carabinieri del radiomobile di Alba Adriatica che stanno in queste ore ricostruendo l’esatta dinamica dell’impatto.

