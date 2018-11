SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Prima Persona Plurale” è un’associazione culturale che si prefigge l’obiettivo di promuovere la musica dal vivo a San Benedetto.

“Questo progetto nasce da un gruppo di amici con una passione in comune: ascoltare la musica, ascoltarla dal vivo – dichiara il Presidente Matteo D’Angelo – Abbiamo voglia, in quanto giovani cittadini di questo territorio, di fare la nostra parte per promuovere concerti e manifestazioni culturali. Per farlo, crediamo ci sia bisogno di metterci in gioco, confrontarci, discutere e prenderci insieme la responsabilità di organizzare eventi di spessore a San Benedetto”.

La presentazione ufficiale della neonata associazione è prevista venerdì 23 novembre , dalle ore 19, presso il “Moretti Caffè” situato sul lungomare in Viale Marconi n 24. Per l’occasione è prevista l’esibizione della giovane artista Asia Ghergo

