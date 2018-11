Il personale sanitario del 118, giunto in ambulanza sul luogo, è intervenuto per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte dallo scontro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel primo pomeriggio del 19 novembre si è verificato un brutto incidente stradale a Porto d’Ascoli.

In via Torino, alle porte della Salaria, scontro frontale tra due auto per cause in fase di accertamento della Polizia Municipale giunta sul posto per i rilievi.

Il personale sanitario del 118, giunto in ambulanza sul luogo, è intervenuto per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte dallo scontro, tre feriti secondo le prime indiscrezioni: un uomo, una donna e una bambina.

Rallentamenti alla circolazione a causa degli interventi. Anche i Vigili del Fuoco sul luogo dell’incidente.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1.116 volte, 1.180 oggi)