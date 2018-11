Ancora problemi alla circolazione a causa della situazione della viabilità attorno all’ex stadio. Nelle prossime ore via Marchegiani dovrebbe essere riaperta col doppio senso

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora problemi alla circolazione a San Benedetto a causa della chiusura delle due strade che costeggiano l’ex stadio Ballarin, via Morosini e via Marchegiani.

In mattinata si attende l’apertura di via Marchegiani con un doppio senso, mentre via Morosini sarà chiusa al traffico automobilistico e resterà transitabile solo alle biciclette e ai pedoni.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 3 volte, 5 oggi)