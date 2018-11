Il mister rivela in conferenza stampa di aver perso una scommessa coi suoi giocatori: “Avevo detto che non saremmo riusciti a segnare col cross di un terzino e il gol dell’altro. E invece…”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una vittoria che costa cara a Roselli quella che è arrivata oggi contro la Feralpisalò, visto che il mister sarà costretto a portare a cena fuori tutta la squadra per una scommessa persa.

Ma di cosa si tratta? A rivelare la curiosità è proprio l’allenatore umbro a fine partita. “Avevo scommesso coi ragazzi che non saremmo riusciti a segnare con cross di un esterno e gol dell’altro esterno. Adesso mi tocca portare tutti a cena fuori”.

In occasione del primo gol di Rapisarda è successo proprio questo infatti. Cecchini va al cross dalla corsia mancina, poi una spizzata in area di un calciatore dell Feralpisalò libera l’inserimento di Rapisarda che, arrivando dalla destra, appoggia in rete con la testa.

Un quinto di centrocampo crossa e l’altro chiude in gol, un meccanismo che si vede speso ad alto livello (pensiamo alla Juve di Conte per esempio, che lo faceva spesso con Asamoah e Lichtsteiner) ma che il mister non contava, nonostante i netti progressi dei suoi negli ultimi tempi, di vedere così presto. Si sbagliava. E non potremmo essere più contenti.

