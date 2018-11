SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Seconda vittoria stagionale per la Samb nella partita complessivamente più convincente per i rossoblu.

Franco Fedeli: “Quando questa squadra vuol giocare sa giocare, va dato atto a questo mister di aver rivitalizzato alcuni giocatori e aver cambiato le cose. Anche il nuovo Ds mi dà buone sensazioni.

Dopo una settimana di lettere e contro lettere è arrivata una bella vittoria, speriamo di continuare a scriverci se le cose vanno così. Siamo stati migliori di loro e potevamo fare più gol. Mi dispiace per Di Massimo perché aveva fatto una bella azione. Forse così scarsi non eravamo come rosa. Mi è piaciuto Rocchi. Pegorin bene? Non vorrei toccare certi tasti perché l’ultima volta ho parlato di portieri sono finito su tutti i giornali d’Italia (scherza n.d.r.)”.

