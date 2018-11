CHIARAVALLE – Il secondo scivolone stagionale. Sempre in trasferta. Significa che lontano dal Colle Gioioso l’HC Monteprandone non riesce proprio a ingranare. Tre vittorie davanti al pubblico amico, due capitomboli fuori, l’ultimo sul parquet del Chiaravalle, che dunque lascia a quota 6 in classifica la squadra di coach Vultaggio e scappa a 8.

Eppure Monteprandone parte bene. Ma è un’illusione che dura una quindicina di minuti. A metà prima tempo si spegne la luce: Chiaravalle scava il primo solco di 6 gol e lo difende fino all’intervallo (16-10).

Nella ripresa l’HC riesce a tenere botta per 10 minuti, ma a quel punto i padroni di casa pigiano sull’acceleratore rimettendosi al sicuro. La smania di recuperare, la fretta nel prendere determinate decisioni (sbagliate) sotto porta e il colpo proibito che mette fuori gioco Pantaleo, il terminale più pericoloso degli ospiti, costringono Monteprandone alla resa definitiva. Risultato finale, 27-20.

Coach Andrea Vultaggio commenta con la consueta schiettezza: “Dobbiamo dimenticare in fretta questa prestazione. La sconfitta è meritata. Abbiamo commesso troppi errori e in certe trasferte calde una squadra giovane come la mia finisce per pagare dazio. Pensiamo alla prossima sfida, in casa contro una delle più serie candidate alla vittoria del campionato, ovvero l’NHC Teramo. Ho fiducia nei miei ragazzi e anzi sono certo che riusciremo a impensierirli” è l’auspicio finale di Vultaggio.

Questi i giocatori schierati dall’HC a Chiaravalle e le rispettive marcature: Coccia 5, Giambartolomei, Pantaleo 4, Campanelli 6, Carlini, Salladini, A. Di Girolamo, P. Funari, Lattanzi, Mattioli, Parente 3, Cani 2, Curzi, Tritto, M. Di Girolamo.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 30 volte, 30 oggi)