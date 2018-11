Il 17 novembre è stato demolito lo “sbalzello” di cemento del vecchio stadio per permettere la nuova viabilità data la chiusura di via Morosini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Terminata la riqualificazione al Ballarin, tratto Est.

Il 17 novembre gli operai incaricati dal Comune di San Benedetto hanno demolito lo “sbalzello” in cemento del settore mare per permettere il doppio senso in via Marchegiani, previsto dal 19, data la chiusura di via Morosini per la pericolosità della Tribuna Ovest.

Oggi, 18 novembre, sarà applicata la nuova segnalatica stradale

Picenambiente provvede alla rimozione dei materiali e Multiservizi alla segnaletica.

Tutti, quindi, ormai pronto per la riapertura il 19 novembre di via Marchegiani a doppio senso.

