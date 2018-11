Un gol per tempo e in mezzo sprazzi di bel gioco e gestione di gara e energie efficace. Di Massimo fallisce il 3-0 dal dischetto. Ospiti in 10 dal 22′ della ripresa

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al Riviera delle Palme dove alle 14 e 30 arriva la Feralpisalò di Domenico Toscano, compagine che precede i rossoblu in classifica di 10 lunghezze e con le stesse partite disputate dagli uomini di Roselli: dieci.

Proprio il mister umbro dovrebbe confermare il 3-5-2 leitmotiv delle ultime uscite della Samb. Davanti a Pegorin, che ha ben figurato a Vicenza nonostante poche sollecitazioni, dovrebbero giocare Zaffagnini (anche se scalpita pure Miceli), Biondi e Di Pasquale, due in netta crescita in questo momento. Sulle fasce Rapisarda e Cecchini sembrano ormai intoccabili così come a centrocampo Signori e Gelonese, che dovrebbero essere affiancati da uno fra Rocchi e Ilari. Davanti è quasi obbligata la coppia Calderini-Stanco visto che Russotto (che ha ricominciato gli allenamenti a parte) è ancora fermo e Di Massimo in questo momento rappresenta più una carta da partita in corso che un titolare.

I tifosi rossoblu espongono lo striscione “La storia non si demolisce”. Evidente riferimento a quanto sta accadendo in questi giorni allo storico stadio della Samb. FOTO

I (pochissimi) tifosi della Feralpi al Riviera espongono un mega striscione in curva Sud

Risponde la Feralpi in un 3-4-3 con Paolo Marchi, Dametto e legati dietro, Parodi a sinistra e Corsinelli a destra sugli esterni mentre Pesce e Scarsella stanno in mezzo. Davanti da destra Ferretti, Guerra e Mattia Marchi. Caracciolo in panchina.

Formazioni

Samb. Allenatore Giorgio Roselli (3-5-2): Pegorin, Zaffagnini, Biondi, Di Pasquale, Rapisarda, Signori(35′ st Gemignani), Gelonese, Rocchi (26′ st Ilari) , Cecchini, Calderini (38′ st Di Massimo), Stanco.

Feralpisalò. Allenatore Domenico Toscano (3-4-3): De Lucia, Marchi P, Dametto, Legati, Corsinelli(16′ st Mordini), Pesce, Scarsella, Parodi(16′ st Caracciolo), Ferretti, Guerra (25′ st Tentardini), Marchi M.

Arbitro: Annaloro di Collegno (Kamal Ramy e Emanuele Daisuke gli assistenti)

Note: al 41′ st Di Massimo si fa parare un rigore da De Lucia

Marcatori: 10′ pt Rapisarda (S), 23′ st Stanco (S)

Ammoniti: 16′ pt P. Marchi (F), 22′ st Marchi P. (F)

Espulsi: 22′ st Marchi P. (F)

Angoli: 5-1

DIRETTA

Primo tempo

1′ La Feralpi in campo col 3-4-3, nei primi minuti però, i tre interpreti nel tridente offensivo si alternano spesso, specialmente Guerra e Ferretti che si scambiano il posto da ala destra e centravanti. Mattia Marchi più bloccato sulla destra.

8′ Cambio di gioco a trovare Rapisarda sulla destra, poi il terzino va giù (l’arbitro fa correre) ma non molla e vince il contrasto per poi andare al tiro potente e di collo: De Lucia si supera! OCCASIONE SAMB!

9′ Altra bell’azione Samb, stavolta centralmente con Calderini e Signori. Probabile tocco di mano di un difensore ospite, si lamentano tutti ma l’arbitro fa correre.

10′ Cross di Cecchini, palla spizzata da un calciatore della Feralpi. Sbuca Rapisarda che di testa insacca. GOOOL DELLA SAMB! FOTO-VIDEO

Rapisarda segna, esulta e poi va ad abbracciare Fabio Pegorin

15′ Grande uscita palla al piede da una situazione di pressione da parte della Samb. Adesso i rossoblu sono in fiducia.

22′ Calderini riceve, si allarga e mette in mezzo: allontana Legati provvidenzialmente.

30′ Calderini galoppa sulla sinistra e penetra in are, fermato in angolo. Un minuto dopo altro angolo per i rossoblu nato da una punizione dalla sinistra: palla in mezzo e De Lucia quasi la perde con Signori appostato a un passo che non la prende per poco.

35′ Parodi si inserisce in area, resiste alla pressione di Di Pasquale poi calcia col destro: palla a fil di palo. OCCASIONE PER LA FERALPISALO’ (FOTO)

45’+ 1 Feralpi che recapita all’ultimo secondo un pallone teso in area, respinge Di Pasquale.

45′ + 1 Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo con la Samb in vantaggio. Prima frazione positiva per i rossoblu che a tratti hanno mostrato un buon gioco.

Durante il primo tempo un tifoso rossoblu è stato soccorso dalla Croce Verde: ha accusato un malore, è stato trasportato in ospedale.

Secondo tempo

1′ Ricomincia la sfida, nessun cambio fra i 22 che hanno chiuso la prima frazione.

4′ Quarto angolo per i rossoblu nato da un altro cambio gioco a cercare Rapisarda da parte di Signori, allontana la Feralpi seppur con qualche affanno.

9′ Qualche rischio per Rapisarda che si perde Ferretti sulla destra per poi rimediare e chiudere guadagnando pure rimessa dal fondo.

14′ Grandissimo recupero di Rocchi che penetra fino al limite, poi filtrante in mezzo all’area dove riceve Signori che si gira e calcia: para De Lucia! (FOTO)

16′ Fuori Corsinelli e Parodi nella Feralpisalò, dentro Caracciolo e Mordini.

17′ Angolo per gli ospiti e brividi con Pegorin che esce a vuoto. Nessuno però è pronto a insaccare per fortuna.

22′ Secondo giallo per Paolo Marchi che abbatte Rapisarda e va sotto la doccia.

23′ GOOOL DELLA SAMB! Cross di Cecchini, Signori calcia ma colpisce il palo. Palla in area dove Stanco la insacca. (FOTO)

VIDEO. LA CURVA ESPLODE AL GOL DI STANCO

26′ Fuori Rocchi per Ilari nella Samb. Un minuto prima era entrato Tentardini per Guerra negli ospiti.

VIDEO. Applausi per Rocchi (altra grande partita oggi per lui) alla sua uscita dal campo

31′ Calderini in mezzo per Stanco che a porta vuota mette alto! CHE OCCASIONE PER IL 3-0!

35′ Fuori Signori, grande protagonista oggi, al suo posto Gemignani.

38′ Adesso entra anche Di Massimo al posto di Calderini.

40′ Palla in area per Di Massimo che calcia, para ancora De Lucia. Poi pallone ancora per il numero 7 che mette dentro per Stanco, atterrato: rigore. RIGORE

41′ Sul pallone lo stesso Di Massimo che se la fa parare da De Lucia. (FOTO)

45′ Concessi 3 minuti di recupero.

45′ + 3 Nell’extra time succede poco o nulla e i rossoblu conducono in porto la seconda vittoria stagionale. Decisivo l’uno-due Rapisarda-Stanco.

