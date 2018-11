SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al Riviera delle Palme dove alle 14 e 30 arriva la Feralpisalò di Domenico Toscano, compagine che precede i rossoblu in classifica di 10 lunghezze e con le stesse partite disputate dagli uomini di Roselli: dieci.

Proprio il mister umbro dovrebbe confermare il 3-5-2 leitmotiv delle ultime uscite della Samb. Davanti a Pegorin, che ha ben figurato a Vicenza nonostante poche sollecitazioni, dovrebbero giocare Zaffagnini (anche se scalpita pure Miceli), Biondi e Di Pasquale, due in netta crescita in questo momento. Sulle fasce Rapisarda e Cecchini sembrano ormai intoccabili così come a centrocampo Signori e Gelonese, che dovrebbero essere affiancati da uno fra Rocchi e Ilari. Davanti è quasi obbligata la coppia Calderini-Stanco visto che Russotto (che ha ricominciato gli allenamenti a parte) è ancora fermo e Di Massimo in questo momento rappresenta più una carta da partita in corso che un titolare.

I lombardi dovrebbero rispondere con un 3-4-1-2. Dietro Legati, Marchi e Magnino a fare la guardia ai pali di De Lucia. Esterni Parodi a destra e uno fra Martin e Mordini dall’altra parte, mentre in mezzo sono quasi sempre titolari Scarsella e l’ex Ascoli Simone Pesce. Vita dovrebbe agire dietro a Ferretti e all'”Airone” Caracciolo.

Probabili formazioni

Samb. Allenatore Giorgio Roselli (3-5-2): Pegorin, Zaffagnini (Miceli), Biondi, Di Pasquale, Rapisarda, Signori, Gelonese, Rocchi (Ilari), Cecchini, Calderini, Stanco.

Feralpisalò. Allenatore Domenico Toscano (3-4-1-2): De Lucia, Marchi, Magnino, Legati, Parodi, Pesce, Scarsella, Mordini (Martin), Vita, Ferretti, Caracciolo.

