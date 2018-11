Poliziotti e finanzieri hanno fermato una cinquantina di veicoli e identificato circa cento persone. Segnalati come assuntori i possessori

PORTO SAN GIORGIO – Fascia costiera del Fermano nel mirino delle Forze dell’Ordine in questi giorni dove sono stati effettuati vari controlli per contrastare lo spaccio di droga nel territorio.

Polizia di Stato e un’unità cinofila della Guardia di Finanza hanno controllato oltre cinquanta veicoli fra Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio e Lido di Fermo. Cento le persone identificate.

In alcuni casi sono state rinvenute sostanze stupefacenti come hashish e marijuana. Il tutto è stato sequestrato e i possessori segnalati alla Prefettura come consumatori.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 321 volte, 325 oggi)