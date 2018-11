Piunti torna a rispondere alle critiche dell’opposizione e lo fa presentandosi a braccetto con Gianni Balloni. Un segnale per il probabile rimpasto di Giunta? Per adesso smentiscono: “Fra noi solo amicizia e affinità politica”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Piunti riunisce i giornali (all’improvviso, cogliendo l’occasione della conferenza stampa dei quartieri a tema Sanità) per parlare degli ultimi sviluppi tecnici attorno al Ballarin assieme ai vigili urbani e all’architetto Farnush Davarpanah. Della parte dei lavori vi abbiamo dato resoconto QUI, ma l’occasione è foriera anche di qualche stilettata più puramente politica.

“In tanti anni questa è l’unica amministrazione che ci sta mettendo i soldi per riportare in sicurezza il Ballarin” chiosa Piunti ancora in risposta a chi, dall’opposizione, ieri l’aveva accusato di muoversi un po’ alla cieca. Poi ancora un affondo: “Quella del Ballarin è una situazione di pericolosità annosa. A chi mi ha chiesto il confronto rispondo che adesso non è il momento di fare tavoli. Mentre discutiamo a qualcuno potrebbe cadere un mattone in testa”.

Particolare, inoltre, il rilievo che a braccetto con Piunti ci fosse il consigliere Gianni Balloni. Forse un indizio che l’esponente di Fratelli d’Italia si sta avvicinando alla Giunta visto il probabile e imminente rimpasto? Per adesso il sindaco smentisce: “Fra me e Balloni solo un’amicizia di lunga data e affinità politica”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)