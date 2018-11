Lavori in corso per il doppio senso in via Marchegiani, previsto da lunedì 19 novembre. Fa un certo effetto vedere la Samb della promozione in B (annata 55-56) e l’omaggio a Borgonovo a pochi passi

Foto e video di Leonardo delle Noci

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Due giorni dopo la demolizione di un muro del settore Ovest, un altro pezzo del vecchio stadio di San Benedetto (e per molti anche di cuore) se ne va.

Dalla mattina del 17 novembre gli operai incaricati dal Comune stanno demolendo parte della Tribuna Est (il balzello in cemento che sporge sulla strada) per permettere il doppio senso in via Marchegiani, previsto dal 19, a causa della chiusura veicolare di via Morosini data la pericolosità del settore Ovest.

Per proseguire nella demolizione della Tribuna Ovest il Comune sta attendendo la risposta definitiva della Sovrintendenza.

Riviera Oggi, come due giorni fa, ha filmato in diretta parte della demolizione. Ha fatto un certo effetto, oggi, vedere la riqualificazione in corso a pochi passi da due omaggi doverosi fatti recentemente alla storia della Samb. Parliamo delle targhe dedicate alla squadra che nel 1955-56 venne promossa in serie B e al centravanti rossoblu Stefano Borgonovo, scomparso a causa di una grave malattia, la Sla. Sono affisse dietro la Curva Sud, tempio del tifo rossoblu all’epoca.

Quasi una sorta di avviso: il Ballarin verrà in gran parte demolito ma la storia scritta dalla Samb in questo impianto resterà comunque solida, leggende comprese.

Giù la tribuna Est del Ballarin

Qui la diretta Facebook della demolizione

Live dal Ballarin, demolizione in corso di una parte della Tribuna Est (video di Leonardo delle Noci) Posted by Riviera Oggi on Saturday, 17 November 2018

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 128 volte, 325 oggi)