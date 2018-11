Per realizzare il doppio senso di marcia occorre infatti demolire il balzello in cemento che sporge sulla strada. Domenica arriva la segnaletica. Tribuna Ovest: la Soprintendenza ha dato l’ok di massima per buttare giù tutte le parti pericolanti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Buone notizie per la viabilità a San Benedetto. Da lunedì 19 novembre via Marchegiani diventerà a doppio senso, meteo permettendo.

Oggi gli operai incaricati dal Comune, infatti, demoliranno parte della Tribuna Est (il balzello in cemento che rientra sulla strada) e puliranno la zona mentre domani, 18 novembre, verrà realizzata la segnaletica orizzontale da parte della Multiservizi. In queste ore, inoltre, si è provveduto a smontare l’illuminazione che poggiava sulla parte di tribuna che verrà buttata giù coi pali della luce che verranno rimessi al loro posto domani.

Via Morosini, invece, per ora rimane chiusa ad auto e scooter. Pedoni e ciclisti invece transiteranno sulla pista ciclabile. Per proseguire nella demolizione della Tribuna Ovest il Comune sta attendendo la risposta definitiva della Sovrintendenza. “In linea di massima c’è l’ok dell’ufficio di Ancona per buttare giù le parti pericolanti” ci dice il dirigente comunale Farnush Davarpanah “per il resto dobbiamo capire, servono indicazioni chiare”. Sul via libera a demolire tutta la parte Ovest infatti grava il vincolo architettonico a cui alcuni capitelli della tribuna, di epoca “Razionalista”, restano tuttora sottoposti.

Nel frattempo, visto che per il week-end tutta la zona Ballarin resterà interdetta al traffico, i vigili urbani hanno provveduto ad avvisare tramite mail tutte le forze dell’ordine e anche il 118. In caso di emergenza, infatti, ambulanze e volanti sapranno che in quella direzione non si può passare.

