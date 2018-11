GROTTAMMARE – Concerto itinerante da nord a sud per l’accensione delle luminarie che caleranno la Città nel clima delle festività di fine anno. L’iniziativa si terrà sabato 24 novembre, con la partecipazione dei musicisti della Mus.E Street Band.

“La città si accende” è il titolo dell’iniziativa che da qualche anno a questa parte caratterizza l’apertura del calendario degli eventi natalizi organizzati dall’amministrazione comunale, “Natale con i tuoi”: le principali vie e piazze cittadine saranno invase dalla musica della Mus.E Street Band, contestualmente si accenderanno gli addobbi luminosi.

Il percorso prevede, infatti, tappe musicali a partire da Piazza San Pio V alle ore 17, per raggiungere piazza Kursaal dopo aver attraversato via Matteotti, Corso Mazzini e un tratto del Lungomare della Repubblica.

La Street Band si trasferirà poi in piazza Carducci per una piccola esibizione e poi in piazza Giovanni XXIII per la tappa musicale di chiusura.

Il dettaglio degli appuntamenti di “Natale con i tuoi” verrà reso noto la prossima settimana nel corso di una conferenza stampa in via di definizione.

