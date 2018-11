SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sfida culinaria (e sentimentale) in televisione nella serata del 16 novembre con protagonisti una ragazza di Giulianova e un ragazzo di San Benedetto, legati dal sentimento ma anche della passione per la cucina.

Parliamo di Luana Del Gaone e Andrea Antonacci, entrambi cuochi e protagonisti su Tv8 della trasmissione “Cuochi d’Italia” condotta dallo Chef Alessandro Borghese.

Il noto cuoco, come di consueto, è stato pronto a guidare gli sfidanti durante tutte le prove, supportato dai rinomati chef Gennaro Esposito e Cristiano Tomei che hanno valutato i piatti preparati dai concorrenti.

Luana, 29enne, ha rappresentato l’Abruzzo e Andrea, 27enne, ovviamente le Marche: il vincitore andrà avanti nella sfida che vede gareggiare in totale 20 cuochi tradizionali per vincere il titolo di Miglior Cuoco Regionale d’Italia.

Nella puntata odierna Luana giocava in casa l’andata e ha sottoposto al ragazzo Andrea tre piatti di origine abruzzese. Il sambenedettese ha scelto ‘Chitarra con pallottine’ (Si tratta di spaghetti di pasta all’uovo, conosciuti anche come maccheroni o tonnarelli, che hanno la tipica sezione quadrata che li contraddistingue, realizzati con un telaio di legno sul quale sono fissati dei fili metallici che ricorda proprio una chitarra. Il condimento di questi spaghetti è un sugo di carni miste molto saporito che richiede una lunga cottura ed è arricchito con piccolissime polpettine di manzo, le pallottine appunto. Fonte: Giallo Zafferano).

Alessandro Borghese ha interagito e scherzato con i due cuochi, punzecchiandoli sul lato sentimentale: “Vivete separati e 30 chilometri vi tengono distanti, ma perché non vi sposate?”. I due hanno risposto che andranno a vivere insieme solo quando si sposeranno, rispettando le tradizioni di famiglia.

Nonostante il lavoro li tenga entrambi impegnati, riescono a prendersi del tempo per stare insieme e svagarsi il lunedì. “Guardate la televisione?” ha chiesto Borghese e simpaticamente Andrea ha risposto: “Vediamo trasmissioni culinarie, ovviamente le tue che sono le migliori”.

Esposito e Tomei hanno assaggiato per primo il piatto di Luana e poi quello di Andrea. I rinomati cuochi hanno assegnato all’abruzzese un totale di 13 punti (7 Esposito, 6 Tomei) mentre al marchigiano un complessivo di 12 punti (5 Esposito, 7 Tomei). Andata piuttosto equilibrata, tutto sommato. Un solo punto divide i due sfidanti.

Si è passati alla gara di ritorno dove è toccato al sambenedettese giocare in casa e ha sottoposto la ragazza alla scelta di un piatto locale della nostra regione sui tre portati in trasmissione. Luana ha scelto “Li taccù” (un piatto povero molto diffuso nei tempi passati in particolare ad Offida. Si tratta di una sorta di tagliolini piuttosto grossi impastati senza uova, ma solo con acqua e farina che possono essere cucinati in vari modi: in brodo con un soffritto di cipolla e pancetta oppure asciutti e conditi con sugo di pomodoro, fonte: InTour Marche).

Esposito e Tomei hanno giudicato i due piatti del match di ritorno. Primo giudizio per Andrea che prende 14 punti (7 Tomei, 7 Esposito) per un totale di 26 punti contando anche l’andata. E’ la volta di Luana che ottiene 13 punti (6 Esposito, 7 Tomei) per un totale di 26 punti fra le due sfide.

Quando il risultato è in parità, il regolamento prevede la vittoria per chi ha preso punteggi più alti in trasferta e a vincere, quindi, è stata l’abruzzese Luana Del Gaone che accede alla fase successiva della trasmissione.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 106 volte, 248 oggi)