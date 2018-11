SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pubblichiamo un comunicato stampa del consigliere Domenico Pellei (Udc) sulla vicenda Dehors:

“Ribadiamo la necessità di giungere in tempi rapidi alla definizione del regolamento sull’occupazione suolo pubblico (dehors). L’amministrazione non sta facendo il massimo per cercare una concertazione con le associazioni di categoria e con la Sovrintendenza alle belle arti: la mancanza di una condivisione sul documento aprirà la strada alle vie giudiziarie dei ricorsi di cui i TAR di tutt’Italia sono pieni proprio su questioni inerenti i famosi gazebo. La conseguenza sarà ulteriore immobilismo e danno economico per tutti; per il comune, quantificato come minori entrate da possibili concessioni, e per gli esercenti quantificato come investimenti non ammortizzati o compressione dei ricavi delle attività.

Dicendo“non possiamo far diventare un locale di 20 mq di 200 mq” (dichiarazioni rilasciate dal sindaco a Riviera Oggi) il Sindaco getta benzina sul fuoco e non abbassa i toni del confronto/scontro; nessuno ha mai chiesto un’occupazione pari al 1000/100.

Le nostre proposte per arrivare ad un punto di incontro fra i tre interlocutori (amministrazione, commercianti, sovrintendenza) sono le seguenti:

– QUOTA 50 ossia arrivare a concedere un’occupazione pari al 50% della superficie dell’esercizio;

– eliminazione del limite all’occupazione degli stalli di sosta salvo situazioni di potenziale pericolo legato alla viabilità da valutare a discrezione degli uffici

– eliminazione dal regolamento dei vincoli su materiali, colori e arredi.”

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 26 volte, 26 oggi)