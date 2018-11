Verranno accorpate le classi del nido di via Manzoni alla scuola primaria nell’unico plesso Miscia di via Ferri, grazie alla ristrutturazione dell’intero edificio

Di Annalisa Coccia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Adeguamento sismico, ristrutturazione della palestra ed efficientamento energetico sono gli obiettivi del progetto per la realizzazione del polo scolastico 0/6 di via Ferri a San Benedetto.

Frutto del lavoro del dirigente del settore Progettazione e Opere Pubbliche, l’architetto Farnush Davarpanah, e del responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Marco Cicchi, tale progetto ha ottenuto un finanziamento di 1,5 milioni di euro dal Miur.

“Un altro successo della nostra amministrazione” commenta il sindaco Pasqualino Piunti alla conferenza stampa del 16 novembre presso il comune di San Benedetto.

Prosegue il sindaco: “L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla validità del progetto che, frutto del lavoro certosino degli uffici responsabili del procedimento, ha ottenuto il primo posto nella graduatoria provinciale”.

Continua, con una vena polemica, il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Andrea Assenti: “Proprio ieri il consigliere Fabio Urbinati ha dato il merito del progetto alla Regione che, in realtà, ha solo ripartito i soldi del finanziamento. Il merito è tutto della qualità del progetto”.

Tra gli obiettivi, l’adeguamento sismico della struttura scolastica e la rimessa a nuovo della palestra. Inoltre, è previsto l’efficientamento energetico, con l’installazione di infissi nuovi. Infine, come previsto dalla legge, verranno accorpate le classi del nido di via Manzoni alla scuola primaria nell’unico plesso Miscia di via Ferri, grazie alla ristrutturazione dell’intero edificio.

Tutto ciò sarà possibile grazie al finanziamento statale da 1,5 milioni di euro, al cofinanziamento del Comune pari a circa 143 mila euro e al’incentivo del Conto Termico Gse, che ammonta a circa 139 mila euro.

Per l’avvio dei lavori è necessario attendere la nota ufficiale per l’erogazione del finanziamento da parte della Regione. Dopodiché, ci vorranno almeno 120 giorni per l’affidamento dei lavori. L’apertura del cantiere, dunque, è prevista per la prossima estate.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 19 volte, 19 oggi)