SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Importante novità diramata nella tarda mattinata del 16 novembre riguardo alla situazione del vecchio stadio di San Benedetto e sulla viabilità.

Non solo via Morosini, dal 17 novembre chiuderà anche via Marchegiani, lato est del Ballarin. La riapertura dovrebbe avvenire per lunedì 19, massimo martedì 20 novembre. A breve arriverà l’ordinanza.

“I lavori che si svolgeranno, giorno e notte, sono per permettere un doppio senso in quel tratto, dato che via Morosini resterà chiusa per la pericolosità della Tribuna Ovest – dichiara il Dirigente Comunale Farnush Davarpanah – e per fare ciò elimineremo la pista ciclabile presente sulla carreggiata mare”.

Via Morosini sarà transitabile solo per pedoni e ciclisti, sulla pista ciclabile già presente, mentre resterà chiusa ad auto, bus e moto.

Dalla mattinata odierna si sta posizionando la rete di protezione sulla Tribuna Est per evitare la caduta di calcinacci, avvenuta qualche settimana fa.

