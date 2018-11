L’Associazione Culturale Fumetti Indelebili in collaborazione con Cantina Iannuzzi Event è lieta di annunciare l’evento “Fantasy e Cosplay Fest” presso il Centro Commerciale Ipersimply Grottammare, il 17 e 18 Novembre dalle ore 10 per un weekend con tante sorprese, come: pittura dal vivo, area games, raduno cosplay, area disegno per bambini e tanti venditori di settore.

A Seguire il programma ufficiale dell’evento per entrambi i giorni:

17 Novembre – Sabato

– 10.00 – Inizio Fantasy e Cosplay Fest: Apertura Stand a tema

– 10.00 – Apertura Area Bimbi con tavoli e colori per disegnare in allegria e Muro per disegnare tutto insieme.

– 10.00 – Apertura Area Gaming gratuita e Apertura Area Lettura Fumetti gratuita.

– 10.00 – Apertura Mostra Espositiva di Marco Orazi in arte Orange.

– 10.00 – Inizio Performance Pittura a tema “Serie TV anche di animazione” di vari

pittori e fumettisti locali.

– dalle 10 alle 12 – Presso Area Bimbi potrete trovare la truccabimbi Kido-chan

– 13 – Buffet offerto da Cantina Iannuzzi Event

– 15 – Apertura Votazioni per Performance pittorica in palio i premi: Stampa a numero

limitato con autografo originale di Silver offerto da Fumetti Indelebili, Volume

Sacro/Profano di Mirka Andolfo – Edizioni BD offerto da Games Academy San

Benedetto del Tronto, e un premio da parte della Scuola di Fumetti Adriatica di

Rossano Piccioni.

– 16 – Presso Area Conferenze – Conferenza sui Manga e la lettura orientale di V.

Coratella – Presidente di Fumetti Indelebili e S. Nebbia – Vice Presidente di Fumetti

Indelebili

– 17 – Presso Area Conferenze – Firma Copie di Claudia Cocci e Francesco Massetti

per i seguenti volumi: Gli artbook RadioApocalypse e Transhuman, per i fumetti

RadioApocalypse, Carmilla e Rainbow.

– 18 – Presso Area Bimbi – Corso di Fumetto per bambini realizzato da V. Coratella eR. Grannò in arte Cippi & Friends.

– 20 – Fine primo giorno di Fantasy e Cosplay Fest: Chiusura Stand

18 Novembre – Domenica

– 10.00 – Inizio Fantasy e Cosplay Fest: Apertura Stand a tema

– 10.00 – Apertura Area Bimbi con tavoli e colori per disegnare in allegria e Muro

per disegnare tutto insieme.

– 10.00 – Apertura Area Gaming gratuita e Apertura Area Lettura Fumetti gratuita.

– 10.00 – Apertura Mostra Espositiva di Marco Orazi in arte Orange.

– 10.00 – Inizio secondo giorno di Performance Pittura a tema

– dalle 10 alle 12 – Presso Area Bimbi potrete trovare la truccabimbi Kido-chan

– 13 – Buffet offerto da Cantina Iannuzzi Event

– 15 – Presso Area Conferenze – Conferenza sulla Storia dei Videogames di G. M.

Pignati

– 16 – Inizio Raduno Cosplayer – Tutti sono invitati ad incontrarsi in Cosplay al

Centro Commerciale Ipersimply Grottammare, a cura di S. Nebbia in arte Stephan

Leonheart

– 17 – Presso Area Conferenze – Firma Copie di Claudia Cocci e Francesco Massetti

per i seguenti volumi: Gli artbook RadioApocalypse e Transhuman, per i fumetti

RadioApocalypse, Carmilla e Rainbow.

– 18 – Fine votazioni per il concorso di Performance pittorica.

– 19.30 – Premiazione delle Perfomance Pittoriche.

– 20 – Fine secondo giorno di Fantasy e Cosplay Fest: Chiusura Stand