Con la via chiusa molti automobilisti in fila per attraversare il centro nelle direttrici rimaste: via Calatafimi oppure la Statale 16

Foto di Leonardo delle Noci

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Via Morosini chiude per i lavori urgenti che stanno interessando lo stadio Ballarin (CLICCA QUI) e la misura si sta ripercuotendo sul traffico, specialmente in queste ore “di punta” del 14 novembre.

Con la via che costeggia il vecchio stadio chiusa, molte auto stanno passando nelle vie alternative creando diverse code in zona San Filippo e nel centro. Lunghe file di auto si registrano attorno al sottopasso di via D’annunzio, in entrambe le direzioni, con automobilisti che da quel punto si riversano o verso la Statale 16 oppure verso via Calatafimi per attraversare il centro. Anche via Marsala (in direzione Nord) vive gli stessi disagi.

Domattina, se la via dovesse restare chiusa, si potrebbero registrare disagi simili considerando il traffico legato alle scuole e al venerdì, giorno di mercato a San Benedetto.

