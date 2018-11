Il 15 novembre potrebbe essere una data storica: il glorioso stadio della Samb inizia a essere demolito. Al momento non si sa se i lavori andranno oltre, dipende dai controlli strutturali che stanno facendo i tecnici

AGGIORNAMENTO ORE 16 I lavori non dovrebbero andare avanti, almeno per ora. Mentre via Morosini dovrebbe restare chiusa fino a domani. Adesso gli operai stanno procedendo a pulire la zone dai calcinacci della parte buttata giù.

Foto e video di Leonardo delle Noci

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alla fine l’ok della Soprintendenza e l’ordinanza urgente del Sindaco sono arrivate e già da poco dopo le 15 le ruspe hanno iniziato i lavori di demolizione sulla Tribuna Ovest del Ballarin.

Ballarin, demolizione della Tribuna Ovest. Si parte con il pezzo più pericolante (prima parte)

Per ora è stato buttato giù un pezzo di muro, quello all’angolo Nord-Ovest, che era la parte più pericolante. Adesso va capito, attraverso controlli strutturali dei tecnici, se sarà necessario continuare nella demolizione di altre parti della tribuna. Si sta infatti procedendo a valutare il grado di pericolosità.

Ballarin, al via la demolizione: giù un pezzo della Tribuna Ovest

Al momento c’è anche incertezza su quanto tempo rimarrà chiusa via Morosini ma con ogni probabilità la strada resterà chiusa tutta la notte. Alcuni residenti si stanno lamentando per il poco preavviso dato nella chiusura della via

In mattinata già si parlava di una imminente demolizione visto che le condizioni strutturali della tribuna erano peggiorate nelle ultime ore.

LEGGI QUELLO CHE E’ SUCCESSO IN MATTINATA

Di seguito le dirette Facebook fatte sul momento durante la demolizione

BALLARIN, IN CORSO LA DEMOLIZIONE DI PARTE DELLA TRIBUNA OVEST Posted by Riviera Oggi on Thursday, 15 November 2018

Live dal Ballarin. Stanno già demolendo parte della tribuna Ovest Posted by Riviera Oggi on Thursday, 15 November 2018

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 269 volte, 466 oggi)