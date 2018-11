SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il progetto per la nuova piazza Montebello ritarderà di qualche mese (CLICCA QUI) e il quartiere Marina Centro mostra tutte le sue perplessità. Due giorni fa l’assessore Andrea Assenti aveva annunciato che, causa sopravvenute spese legate all’affidamento di minori, l’iter per il restauro della piazza subirà un rallentamento nonostante “fosse stato annunciata la partenza per gennaio 2019” scrive oggi il direttivo del quartiere.

Il comitato ha dunque una serie di domande “che tutti i giorni ci sentiamo rivolgere anche dai cittadini”. Eccone alcune: “Cosa sarà realmente di Piazza Montebello? Il progetto iniziale resta il medesimo? Come si affronterà il discorso viabilità e parcheggi? Dove verrà spostato il capolinea degli autobus? Quando inizierà il restyling e dove si interverrà? Il progetto sarà completato nella sua interezza e come e quando saranno recuperati i fondi mancanti?”.

Il quartiere annuncia anche che ha cercato di organizzare un incontro con l’amministrazione pur tuttavia non trovando risposta per ora. Di qui la richiesta di “maggiore reattività da parte degli organi istituzionali alle importanti e diverse richieste che provengono da una zona centrale della città che inevitabilmente pretende una focalizzazione maggiore”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 103 volte, 107 oggi)