SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket si prepara ad ospitare al Palaspeca di San Benedetto del Tronto la Vigor Matelica, una delle squadre più attrezzate del girone di serie C Gold. L’incontro è in programma domenica 18 novembre alle 18:15 e sarà diretto dai signori Antimiani di Montegranaro e Di Santo di Chieti. I rossoblù di Coach Aniello proveranno a riscattarsi davanti al proprio pubblico dopo l’opaca prestazione di Pesaro.

L’incontro sarà disputato eccezionalmente di domenica in quanto il Palaspeca sarà impegnato nella giornata di sabato dagli incontri del girone di andata del campionato di calcio da tavolo a squadre (subbuteo).

La Sambenedettese Basket comunica che le richieste di accrediti per gli organi di stampa, disabili e tessere Federali, dovranno pervenire all’indirizzo e-mail info@sambenedettesebasket.it entro le ore 12 di Sabato 17 novembre 2018.

I biglietti per l’incontro Sambenedettese Basket – Vigor Matelica sono già disponibili in prevendita senza alcun costo aggiuntivo presso la Gelateria Dal Gelataio, via Monfalcone 17, fino alle ore 21 di Sabato 17 novembre. Il giorno della gara il botteghino situato all’ingresso del Palaspeca aprira alle ore 17:15.

I tagliandi per Samb Matelica potranno essere acquistati ai seguenti prezzi:

Biglietto intero 5 euro;

Biglietto ridotto 12-18 anni 2 euro;

Biglietto ridotto abbonato 3 euro;

Ingresso gratuito Under 12

Prosegue intanto la campagna Abbonamenti della Sambenedettese Basket che si concluderà al termine di questa gara casalinga; le tessere che permetteranno di assistere a tutte le partite interne della Sambenedettese Basket sono in vendita al prezzo di 30 euro presso la Gelateria Dal Gelataio e presso Vcom.it, via Indipendenza 10.

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento anche il giorno stesso della gara al botteghino del Palaspeca.

