SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Giù la maschera. Non è questo il cambiamento”: con questo slogan anche a San Benedetto gli studenti degli istituti superiori hanno protestato contro la manovra economica del governo Conte. Circa 300 i partecipanti al corteo, al momento ancora in corso (ore 9:20) partito davanti al Liceo Scientifico di San Benedetto e diretto in Piazza Giorgini.

La manifestazione è organizzata dalla Rete degli Studenti Medi – Robin Hood. Abbiamo intervistato la coordinatrice Benedetta Del Prete: “Nessun cambiamento, sono previsti ancora tagli all’istruzione”.

Guarda il video con gli slogan e i cori della manifestazioni e l’intervista.

