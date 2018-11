SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb prova a rinforzare la rosa regalando due nuovi tasselli al gruppo allenato da Giorgio Roselli. Il club rossoblu ha infatti comunicato di aver pescato due calciatori dall’ampio mare degli svincolati.

Si tratta del difensore ceco Jan Polak, difensore centrale alto 1 metro e 87 con un passato di 10 stagioni in serie A in Repubblica Ceca fra Slovan Liberec e Viktoria Plzen fra le altre mentre nel nostro paese, in cui è approdato nel 2014, ha vestito le casacche di Juve Stabia, Cremonese e Casertana racimolando 103 presenze in terza serie.

L’altro calciatore è un centrale di centrocampo, il napoletano Salvatore Russo, 22 anni e un passato con le maglie di Pro Piacenza e Monopoli in C, serie però in cui ha racimolato appena 15 presenze (mentre altre 13 le ha in D con Imolese e Viareggio). Da giovanissimo ha frequentato i settori giovanili di Spezia e Inter.

Entrambi i giocatori arrivano in prova e saranno a disposizione di Roselli da domani

