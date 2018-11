PORTO SANT’ELPIDIO – “La bellezza non è nell’anima, piuttosto è energia, ad ognuno arriva un feedback di ciò che sentiamo e se mi sento brutta anche gli altri mi vedono così e proveranno pena. Se mi sento ‘figa’ anche questo arriva e strappa un sorriso”.

Queste le parole, riportate da una nota dell’Ansa, di Gessica Notaro la 28enne romagnola aggredita con l’acido dal suo ex Eddy Tavares il 10 gennaio 2017, durante un incontro con i ragazzi dell’Iiss Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio: “Ogni cosa che ci accade ha un senso e paradossalmente anche se non riusciamo a comprenderne il significato succede sempre per il nostro più alto bene. Parlo con giovani perché sono in una età in cui costruiscono i rapporti sentimentali, valutano i rapporti tra i genitori. In genere porto la testimonianza nelle scuole medie, anche alle elementari. I ragazzi sono molto smart e veloci e fanno domande interessanti. Le loro domande spesso mi fanno riflettere”.

Gessica Notaro il 15 novembre sarà al processo di appello che vede imputato il suo ex per lesioni e stalking.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)