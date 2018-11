SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sarà ancora una volta il Palasport Bernardo Speca di San Benedetto del Trontoad ospitare l’andata dei campionati italiani di serie A, B e C a squadre di calcio tavolo, che si svolgeranno sabato 17 e domenica 18 novembre.

Le formazioni impegnate saranno 12 in seria A, 12 in serie B e 20 in serie C per un totale di centinaia di giocatori, non solo italiani.

L’evento non fa altro che confermare e rafforzare l’intesa tra la FISCT (Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo) e l’amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto, che da anni ospita eventi sportivi, promuovendo le attività di calcio tavolo e subbuteo e diventando centro federale dal 2014.

“Ringrazio la città di San Benedetto del Tronto – dichiara il presidente della Federazione, Paolo Finardi- che negli anni è diventata un vero e proprio punto di riferimento per la nostra realtà sportiva, accogliendo giocatori e appassionati provenienti da nord a sud e da ogni parte del mondo. Mi auguro – conclude il presidente Finardi – che eventi come questi siano un modo per far conoscere le bellezze della città e l’accoglienza che, da sempre, contraddistingue l’amministrazione”.

Il girone di ritorno dei campionati italiani di seria A, B e C a squadre si svolgerà, sempre a San Benedetto del Tronto, nel mese di aprile.

