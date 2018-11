Di Annalisa Coccia

MONTEPRANDONE – Una pista di pattinaggio sul ghiaccio di 300 metri quadri, un villaggio di Babbo Natale con tanto di elfi, un percorso tra i presepi, concerti, concorsi e molto altro per la quarta edizione di “Natale al Centopercento”.

Dopo il successo delle scorse edizioni, quest’anno l’iniziativa coinvolgerà non sono la frazione Centobuchi, ma anche il centro storico di Monteprandone.

In occasione della conferenza stampa del 14 novembre presso il centro “GiovArti”, a spiegare l’obiettivo dell’associazione organizzatrice “Centopercento”, il Presidente Domenico Grelli: “La nostra associazione unisce 87 attività il cui scopo è quello di rilanciare il commercio, creando un profitto per la comunità. Il commerciante non deve solo ricevere, deve soprattutto dare e l’iniziativa “Natale al Centopercento” è un’importante occasione di riunione e collaborazione tra commercianti a vantaggio di tutta la cittadinanza”.

Continua con il racconto di un aneddoto Luigino Capriotti, personaggio di spicco dell’associazione: “Qualche giorno fa sono stato a Merano, famosa per i mercatini di Natale, per prendere spunto su qualche chicca da replicare qui a Monteprandone e mi è capitato di leggere un cartellone con una frase di Gianni Rodari Se ci diamo una mano, i miracoli si faranno e il giorno di Natale sarà tutto l’anno. Ecco, è questo lo spirito della nostra associazione”.

Il programma di questo Natale 2018 prenderà l’avvio con tre importanti inaugurazioni: sabato 17 novembre, alle ore 15.30 in piazza dell’Unità, si terrà l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio e del Mercatino delle botteghe del paese, che vedrà riunite 20 attività associate (18 negozi e 2 operatori food).

Il secondo appuntamento, senza dubbio il più atteso dai piccoli, è l’apertura del “Rifugio di Babbo Natale” il 2 dicembre, presso il centro “GiovArti”. Babbo Natale, a bordo di una slitta trainata da renne, prenderà posto nella sala del trono, insieme ai suoi aiutanti elfi. Nella sala audio cinema, fino al 6 gennaio, verranno proiettati film e cartoni natalizi. Il giardino sarà arricchito da addobbi natalizi.

L’8 dicembre, infine, la magia del Natale si diffonderà per le strade del paese grazie al percorso presepiale organizzato dalla Proloco e dall’associazione “Segui la Cometa“. Il percorso prevede, oltre a l’itinerario di scene presepiale per le vie del centro storico, una mostra nazionale di arte presepiale a Palazzo Parissi e una mostra di presepi da tutto il mondo di Padre Nicola Iachini, presso la sala consiliare.

Molti altri gli eventi previsti per questo Natale 2018. In primo luogo, gli “Aperitivi del borgo” dell’8, 23 e 30 dicembre, gestiti dagli associati, tra cui il vicesindaco Sergio Loggi il quale afferma entusiasta: “Sono felice della collaborazione tra frazione e centro storico. Sono sicuro che questa sinergia ci darà grandi soddisfazioni”.

Il 16 dicembre sarà una giornata ricca di appuntamenti: si parte al mattino con la “PasseggiAVIS di Natale”, per poi proseguire con la “Sfilata sul ghiaccio” del Centro di formazione professionale di Daniela Giobbi. Per finire, l’incontro “Campioni nello sport, protagonisti nella vita”.

Gli allievi dell’Istituto Comprensivo “Monteprandone” saranno i protagonisti, con la loro musica, del concerto di sabato 22 dicembre, mentre le massaie si scontreranno domenica 23 dicembre per vincere il premio per il miglior frustingo, che sarà assegnato in occasione della conferenza “Il frustingo e i suoi fratelli”, a cura del professor Tommaso Lucchetti.

Un altro premio è previsto, inoltre, per l’addobbo di più bello di vetrine, giardini e balconi, a cui sono invitati a partecipare commercianti e cittadini.

Aspettando il capodanno, domenica 30 dicembre, piazza dell’Unità sarà animata da una tombolata musicale, seguita da fuochi d’artificio e brindisi di mezzanotte.

L’arrivo dei Re Magi e della Befana, concluderanno, domenica 6 gennaio, il programma di “Natale al Centopercento”.

Presentato il programma, ad intervenire il Presidente di Provincia, Sergio Fabiani: “Questa bellissima iniziativa è anche un segno di speranza per i vicini comuni terremotati che verranno sicuramente a trovarvi”.

Un ringraziamento a tutti gli organizzatori e agli sponsor della festa arriva dall’assessore al bilancio, attività produttive e lavoro, Emerenziana Cappella, la quale spiega: “E’ bello riunirsi per questa iniziativa che noi, come comune, riusciamo a sostenere anche grazie all’aiuto dell’Art Bonus della Regione Marche e del sostegno della BIM Tronto”.

La conclusione arriva dal Sindaco Stefano Stracci che, dopo parole di gratitudine a tutti i partecipanti, aggiunge: “Giunto quasi al termine del mandato, posso dire che uno dei miei sogni è stato realizzato: la promozione di iniziative sentite che provengono dal basso, perché sono proprio queste che, sopravvivendo ai cambi di amministrazione, creano nel tempo una tradizione, segno distintivo di un territorio”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 89 volte, 89 oggi)