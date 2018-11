Sette commedie a partire da sabato 17 novembre con “Sganarello. Medico per forza e per amore”. I biglietti sono acquistabili presso l’edicola del King in viale de Gasperi a Centobuchi o direttamente al Centro Pacetti

Di Annalisa Coccia

MONTEPRANDONE – Un gruppo di attori-organizzatori uniti da un’unica passione, il teatro. “Anime sul palco” è la compagnia teatrale che, per il quarto anno consecutivo, organizza la rassegna teatrale dell’Auditorium Centro Pacetti di Monteprandone.

Sette gli appuntamenti previsti per questa stagione. Si parte sabato 17 novembre, alle 21, con lo spettacolo “Sganarello. Medico per forza e per amore“, regia di Francesco Facciolli e Scilla Sticchi, portata in scena dal “Gruppo Amici dell’Arte” di Offida.

A seguire, altre sei commedie, interpretate da compagnie provenienti dal territorio marchigiano, accuratamente scelte dalla compagnia organizzatrice, la cui Presidente, Anna Lanciotti, spiega: “La nostra compagnia nasce dalla passione per la magnifica forma d’arte che è il teatro, che ci ha dato la spinta per unirci in una compagnia fatta di attori-organizzatori. Grazie al comune di Monteprandone che ci ha dato e continua a darci fiducia”.

Continua il Sindaco Stefano Stracci: “L’associazione, con la sua credibilità dal punto di vista sia organizzativo sia artistico, ha permesso di dar vita alla nostra intenzione di creare una rassegna stabile annuale. Quello che viene proposto è un teatro dilettantistico, ma pur sempre ricco di un’elevata qualità professionale. Da parte nostra, come amministrazione, cercheremo di coinvolgere il più possibile la popolazione. Il teatro è un momento di crescita collettiva”.

I biglietti sono acquistabili presso l’edicola del King in viale de Gasperi a Centobuchi o direttamente al Centro Pacetti. Il costo per il singolo spettacolo è di 7 euro, mentre 30 euro è il prezzo dell’abbonamento.

Per informazioni: 3703441323 (Andrea Casagrande, edicola King) oppure 3471659688 (Anna Lanciotti, Presidente “Anime sul Palco”).

