PUBBLIREDAZIONALE – Rubrica dedicata all’energia rinnovabile a cura di 4-Energy. L’azienda si trova in via Ischia 276 a Grottammare. Per info 0735 586045

4-Energy è un’azienda qualificata in grado di offrire soluzioni integrate di indipendenza energetica per famiglie e imprese. Ciò avviene tramite l’istallazione di impianti fotovoltaici abbinata ad una vasta gamma di servizi, nel rispetto dell’ambiente e mirati al risparmio. La ditta ci spiega in cosa consiste il bando di finanziamento per le Imprese Turistiche abruzzesi

La Regione Abruzzo ha emanato il Bando di finanziamento per tutte le imprese che operano nel settore turistico ricettivo, sulla base della legge regionale 77 del 2000 e del programma 2018 approvato dalla Giunta Regionale.

Il Bando rappresenta un sostegno concreto alle strutture ricettive, il cui obiettivo è agevolare gli investimenti da utilizzare per raggiungere elevati standard di qualità.

Il tutto è orientato alla riduzione del rischio sismico, a favore della sostenibilità ambientale, per migliorare l’accessibilità per i turisti affetti da disabilità e per il riutilizzo del patrimonio edilizio già esistente.

Inoltre, si ha il desiderio di diffondere la “cultura della qualità”, attraverso l’utilizzo di marchi di qualità che siano visibili a livello nazionale ed europeo, quali ISO 90001, ISO 14001, Emas, Ecolabel europeo ed Ecoworldhotel.

Dunque, gli obiettivi dei finanziamenti sono: ammodernare, recuperare e ridurre le fragilità di tutto il patrimonio turistico-ricettivo della Regione Abruzzo e promuovere le strutture già qualificate, dando importanza all’ambiente.

Il bando prevede un finanziamento a fondo perduto.

Il contributo concesso dalla Regione Abruzzo è al massimo del 60% dell’investimento ammissibile (che non può essere al di sotto dei 50.000 euro) e comunque non superiore a 150.000 euro.

E’ giusto dire che, fra gli interventi ammessi per richiedere i finanziamenti, troviamo le spese riservate all’acquisto di impianti tecnologici, il cui utilizzo è mirato alla riduzione dei consumi di:

acqua potabile ;

; energia ed efficientamento energetico.

Chi può beneficiare del Bando?

I soggetti che possono beneficiare del Bando sono le micro, piccole e medie imprese, iscritte nel Registro delle imprese nel momento di presentazione della domanda, che gestiscono (o intendono farlo) strutture turistiche. A queste si aggiungono gli Enti no profit che amministrano queste strutture solo per i soci.

L’area geografica a cui è rivolto comprende tutta la Regione Abruzzo, escludendo i territori dei Comuni ricadenti nell’Area Basso Sangro Trigno (riportati nella tabella qui sotto).

Di seguito riportiamo un elenco di tutte le attività che possono accedere alle agevolazioni del bando.

Strutture ricettive alberghiere che abbiano almeno 7 camere

che abbiano almeno 7 camere Strutture ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici)

(campeggi, villaggi turistici) Strutture ricettive extralberghiere (case di campagna, ostelli della gioventù, case per ferie, rifugi di montagna)

(case di campagna, ostelli della gioventù, case per ferie, rifugi di montagna) Stabilimenti balneari con Concessione Demaniale Pluriennale

con Concessione Demaniale Pluriennale Parchi di divertimento permanenti di proprietà

Inoltre, sono ammissibili a finanziamento anche i costi sostenuti per progettazione, studi e direzione lavori, nonché gli interventi per realizzare nuove strutture, la manutenzione straordinaria, i lavori di ampliamento e tutto ciò che riguarda l’ammodernamento di un locale.

Al contrario, sono escluse dal Bando tutte quelle attività che si trovano in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

Come partecipare al Bando

Per poter partecipare al Bando di finanziamento per le Imprese Turistiche abruzzesi, è necessario inviare la propria candidatura entro il 16 febbraio 2019.

La candidatura va mandata al “Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio” della Regione Abruzzo solo attraverso la piattaforma informatica al seguente indirizzo: Regione.abruzzo.it

Per maggiori informazioni ti proponiamo questa scheda completa elaborata da FinConsul.

Bando FinConsul

FinConsul è un’azienda di San Benedetto del Tronto che offre consulenza a imprenditori, professionisti e giovani che intendono realizzare un progetto aziendale di Start Up, di investimento produttivo, di innovazione, di ricerca e sviluppo.

Offre servizi professionali nei seguenti settori:

finanza agevolata ;

; europrogettazione ;

; assistenza tecnica e Business Aid.

Puoi consultare il loro sito web al seguente indirizzo www.finconsul.it

4-Energy si trova in via Ischia 276 a Grottammare. Per info 0735 586045, visita il sito 4-energy.it, oppure clicca QUI per visitare la pagina Facebook ufficiale.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 8 volte, 14 oggi)