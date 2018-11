Sul luogo è giunto il personale sanitario del 118 per le cure mediche nei confronti delle persone rimaste coinvolte dal sinistro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giornata difficile, quella del 14 novembre, per la viabilità sambenedettese. Nella tarda mattinata incidente fra tre auto in via Francesco Todaro secondo le prime indiscrezioni.

Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 per le cure mediche nei confronti delle persone rimaste coinvolte.

Toccherà alle Forze dell’Ordine chiarire la dinamica dello scontro e accertare varie responsabilità.

