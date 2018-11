SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stato necessario l’intervento dell’elicottero da Ancona per uno scontro avvenuto nella tarda mattinata del 14 novembre in Riviera.

In via Bianchi, a San Benedetto, si è verificato un incidente fra auto e bici per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale giunta sul posto.

Ad avere la peggio il ciclista, prima soccorso dal personale sanitario del 118 e successivamente dall’eliambulanza per il trasferimento al “Torrette” per ulteriori accertamenti.

Non aveva con sé, secondo le prime indiscrezioni, i documenti al seguito. Si tratta di un uomo apparentemente di circa 60 anni.

