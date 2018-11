La Regione Marche, nello specifico Montegiorgio, vanta una tradizione sportiva non indifferente nel campo dell’ippica, questa si esprime in tutto il suo splendore, ogni anno, durante il famoso “Palio dei Comuni di Montegiorgio” giunto quest’anno alla sua trentesima edizione. Sono 27 i comuni partecipanti al Palio, che si disputa domenica 18 novembre all’ippodromo San Paolo di Montegiorgio: Amandola, Ascoli Piceno, Assisi, Campofilone, Castelfrentano, Civitanova Marche, Falerone, Fermo, Grottazzolina, Gualdo Tadino, Loreto, Magliano Di Tenna, Massa Fermana, Mogliano, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Urano, Montecatini, Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano, Ripatransone, Santa Vittoria In Matenano, Sant’Elpidio A Mare, Servigliano. Il gruppo più folto è quello marchigiano, tuttavia Abruzzo e Umbria hanno sempre avuto le loro rappresentative. Da quest’anno con la partecipazione del comune di Montecatini fa il suo ingresso la Toscana.

Per dare glamour all’evento l’Ippodromo San Paolo, in occasione del Palio, ospita Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana, originaria di Montegiorgio, precisamente di Quercia Bella che da piccola frequentava l’ippodromo. Poi è presente Miss Equilibra Marche, la finalista Miss Italia Erika Franceschini, ascolana doc, Miss Rocchetta Marche e finalista Miss Italia Laura Schiavoni di Osimo, Miss Cinema Marche e finalista Miss Italia Veronica Nucci di Loreto, Miss Abruzzo Antonella Graziani di Alba Adriatica, Miss Equilibra Abruzzo Alisia Caporale di Chieti.

Mercoledì 14 novembre si tiene l’abbinamento ufficiale dei cavalli. E’ appuntamento classico, una serata di gala in cui vengono presentati i comuni partecipanti, intervistati i rappresentanti dei comitati cittadini e i Sindaci. Viene altresì raccontata la storia del Palio, ci sono sfilate, momenti di spettacolo e un apericena, presso il ristorante dell’Ippodromo.

Venerdì 16 novembre è giornata di corse con “Voglia di Palio”. Il Circuito ippico-benefico delle Stelle e l’Ippodromo San Paolo di Montegiorgio organizzano per la quinta edizione del “Trofeo Voglia di Palio”, riservato ai Comuni partecipanti, appunto, al Palio dei Comuni 2018. La manifestazione è articolata in 4 corse, tre eliminatorie e una finale. Le tre eliminatorie – tutte con la formula a invito e per cavalli anziani – vedono ognuna al via dieci cavalli: una di esse è riservata al Circuito delle Stelle, una a Gentlemen ed Amazzoni, l’altra ai cosiddetti Alfieri, cioè ai rappresentanti dei Comuni, sindaci, amministratori o cittadini.

Domenica 18 novembre si da il via Palio dei Comuni “Lanfranco Mattii”, che decreta il comune campione 2018. Una giornata che parte presto, all’ippodromo di Montegiorgio già in mattinata arrivano gli stand gastronomici. Per i golosi è possibile trovare lo stand dedicato al cioccolato e per chi ama gli aperitivi c’è uno stand dedicato a Spritz & Chips, la nuova idea del cocktail bar firmata Fabio Renzetti e i creativi di Bar.it. Il ristorante dell’Ippodromo ha già preannunciato sold-out. Il ristorante con veranda panoramica sulla pista ora ha una nuova gestione che si è fatta già apprezzare per la qualità e la ricercatezza delle materie prime e per la squisitezza dei piatti proposti. Si da il via anche alla gara cinofila, parte integrante del palio

Il Palio vero e proprio inizia in tarda mattinata. Alle 12.30 c’è l’apertura ufficiale della manifestazione, e quindi degli stand, poi la presentazione della XXX edizione del Palio dei Comuni, la benedizione, esibizione della banda musicale di Santa Vittoria in Matenano, sfilata di Miss Italia e dei comuni partecipanti al Palio, in seguito, l’esibizione degli sbandieratori della Cavalcata dell’Assunta di Fermo. La giornata ospita 9 corse e tutte di alto livello sportivo. All’interno delle 9 corse sono previste: la prima, la seconda, la terza batteria del Palio e la nona è la corsa finale. Alla giornata del Palio ha aderito anche l’Ascoli Calcio, presente con una sua delegazione ufficiale. Sono previsti dei fantastici spettacoli equestri, sfilate in costume, il carro allegorico di Gualdo Tadino, con i suoi tamburini. E’ prevista la presenza di autorità e personaggi.

Per maggiori info visita il sito www.sanpaolo.ippodromo.it

