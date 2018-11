Mentre vengono rimossi i capannoni del Carnevale a ridosso della Curva Nord, massima attenzione sulla Tribuna Ovest che mostra segni preoccupanti di deterioramento. Posti dei New Jersey per evitare il passaggio troppo vicino alla struttura

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Durante l’ultima pioggia, ormai due settimane addietro, calcinacci e porzioni di cemento erano caduti in strada, richiedendo il pronto intervento dei Vigili del Fuoco.

Nella giornata di ieri, martedì 13 novembre, sempre i Vigili del Fuoco hanno eseguito un ulteriore sopralluogo alla Tribuna Laterale Ovest, sembra a seguito della caduta di ulteriori porzioni della Tribuna, mentre d’altro canto si avviava la rimozione dei capannoni posti a fianco della Curva Nord. Nel pomeriggio è quindi intervenuto il corpo della Polizia Municipale che ha posto a ridosso della Tribuna Laterale delle segnalazioni in New Jersey per evitare che calcinacci possano cadere sopra mezzi o persone di passaggio.

Un Ballarin dunque che rischia di “autodemolirsi”, dopo che da decenni si parla di una demolizione mai avvenuta. Ma forse si è arrivati al punto di non ritorno e un intervento diventa necessario prima di tutto per motivi di sicurezza.

