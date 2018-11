SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tiene banco il tema della direttiva Bolkestein tra gli Imprenditori Turistici Balneari. Sulla base dell’ormai celebre direttiva anche le concessioni balneari dovrebbero andare all’asta pubblica (l’attuale proroga scade nel 2020) e da ormai 12 anni la questione è all’ordine del giorno negli incontri tra i balneari.

Così Giuseppe Ricci, presidente Itb, ha fatto il punto della situazione in un incontro che si è tenuto nella pizzeria Come Ti Pare di San Benedetto insieme ad altri balneari. Sarà allestita una “squadra” di tecnici che, in accordo con le altre delegazioni delle associazioni nazionali, valuterà assieme allo staff del ministro Gian Marco Centinaio le soluzioni in merito alla Bolkestein. Con Ricci parteciperanno agli approfondimenti lo staff giuridico composto dall’avvocato Domenico Ricci, anch’egli balneare, e dallo studio giuridico Fanesi, con Giuseppe ed Enrico.

Altro argomento di interesse è l’incontro previsto per il 21 novembre con la Regione Marche sul tema dei Piani di Spiaggia.

