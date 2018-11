Foto e video di Leonardo delle Noci

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E venne (finalmente) il giorno.

In corso, dal primo pomeriggio del 13 novembre e attualmente anche in questo momento, la rimozione dei capannoni utilizzati in passato per la realizzazione dei carri allegorici per il Carnevale Sambenedettese. Questa mattina vi è stato un sopralluogo dei Vigili del Fuoco prima di iniziare.

La rimozione dei capannoni e dei carri ancora presenti all’interno, malconci e deteriorati, servirà per la riqualificazione, si spera il più presto possibile, del vecchio impianto sportivo.

Un paio di settimane fa alcuni calcinacci erano caduti sulla strada dalla parte est dell’ex stadio. Purtroppo da anni il Ballarin mostra i segni del tempo e dell’incuria sia all’esterno sia all’interno.

