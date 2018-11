Polizia Municipale per i rilievi. Da ricostruire la dinamica esatta del sinistro. Sul luogo i sanitari per le cure mediche e accertamenti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stato necessario l’intervento di un’ambulanza intorno alle 15.30 del 13 novembre in Riviera per un incidente.

A Porto d’Ascoli, vicino via Mare, un anziano è stata investita da un veicolo secondo le prime indiscrezioni.

Sul luogo il personale sanitario del 118 per le cure mediche e il successivo trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti.

Polizia Municipale sul luogo per i rilievi e chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

